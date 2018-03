LIVE: Salzburg trifft im Hit auf die Austria!

Meister Red Bull Salzburg will nach den Glanzleistungen in der Europa League gegen Borussia Dortmund auch in der Bundesliga die Schlagzahl hochhalten. Der 33 Pflichtspiele ungeschlagene Tabellenführer empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) die Wiener Austria. Mit Thomas Letsch kommt ein neuer Austria-Trainer, der die „Bullen“ sehr gut kennt.