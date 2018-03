Elfte OP, neues Knie - Herbst beseitigt Nachwehen

„Mein Vertrauensarzt Christian Fink vom Gelenkpunkt hat mich am Dienstag in der Privatklinik Hochrum - Sanatorium der Kreuzschwestern operiert. Danke an das ganze Team für die super Betreuung.“ Herbst ist erleichtert, die ganzen Operationen nun hinter sich zu haben. Mit einem neuen künstlichen Knie will der ehemalige Ski-Held nun neue Lebensaufgaben in Angriff nehmen.