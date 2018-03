Letsch: „Salzburgs Team ist ohne Schwachstelle“

Sie kennen sich seit vielen Jahren. Am Sonntag treffen Marco Rose und Thomas Letsch erstmals als Gegner aufeinander. Für beide ist es ein besonderes Duell. „Ich freue mich für Thommy, dass er sich bei der Austria beweisen kann“, erklärte Bullen-Trainer Rose. „Er kennt uns in- und auswendig, wir müssen uns was einfallen lassen.“