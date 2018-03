Hammer! Hasenhüttl nun auch Kandidat bei Dortmund

„Wenn man einen Vertrag über fünf Monate unterschreibt, desto mehr Spekulationen gibt es gegen Ende der Saison. Ich bin darauf eingestellt, dass der Vertrag endet, weil ich ihn so unterschrieben habe.“ Mit diesen Worten ließ Stöger nach dem Aus in der Europa League aufhorchen. Der Wiener glaubt bereits an ein Ende bei Dortmund im Sommer.