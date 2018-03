Hirscher-Erfolgslauf: Mehr als drei Millionen Euro

Hirschers unfassbarer Erfolgslauf in den letzten Wochen spülte nämlich mehr als 571.000 Euro an Preisgeldern aufs Raiffeisen-Konto. Nicht eingerechnet sind da natürlich die (fetten) Erfolgsprämien, die Hirscher von seiner Skifirma Atomic und seinen Sponsoren für zweifaches Olympia-Gold, Gesamt-Weltcup etc. noch einstreift.