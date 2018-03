Eigentor beschert Schalke Auswärtssieg

Der Club von Guido Burgstaller (bis 80.) und Alessandro Schöpf (Ersatz) liegt sieben Runden vor Schluss 17 Punkte zurück. Wolfsburg gelang damit auch in der vierten Begegnung mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia in der Bundesliga kein Sieg. VfL-Kapitän Paul Verhaegh scheiterte in der 77. Minute mit einem Foulelfmeter an Gästekeeper Ralf Fährmann.