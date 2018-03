Grödig-Sieg zum Trainerdebüt

Der „Rumpf-Frühjahrsstart“ in der Westliga brachte Grödig mit einem 4:1-Sieg gegen Schlusslicht Alberschwende auf zwei Punkte an die pausierenden Anifer heran. Beim Debüt von Coach Messner war aber viel Luft nach oben – erst ein Kopfballtor von Berger kurz vor der Pause brach den Bann. „Es war nicht das Niveau, das wir bringen können, aber die zweite Hälfte war okay. Entscheidend bei solchen Startpartien ist, dass du sie gewinnst. Darum haben wir viel richtig gemacht“, resümierte Messner, dessen Truppe auf zwei Punkte an Winterkönig Anif ran rückte.