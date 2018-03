Grozurek-Traumtor bei Admiras Sieg im NÖ-Derby

Admira Wacker ist am Samstagabend mit einem Sieg im Niederösterreich-Derby punktemäßig mit dem Dritten der Bundesliga, Rapid Wien, gleichgezogen, nachdem die Grün-Weißen zuvor einen 5:1-Kantersieg gegen den WAC gefeiert hatten. Das Team von Ernst Baumeister setzte sich in St. Pölten dank eines Doppelschlags kurz vor der Pause 2:1 durch. Besonders sehenswert dabei: das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Lukas Grozurek. Er verwertete eine Flanke volley per Traum-Heber in die Maschen. Lackner hatte die Admira zuvor per Elfer in Führung gebracht, Atanga gelang nur mehr der Anschlusstreffer für die Hausherren aus St. Pölten.