16-Jähriger in Hall hatte verbotene Waffe dabei!

Im Visier der Polizei standen in der Nacht auf Samstag drei Einheimische (16, 21) am Bahnhof in Hall. Im Zuge einer Kontrolle fanden sie bei einem der 16-Jährigen einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Die Waffe ist verboten, daher wird der Jugendliche angezeigt.