Grillitsch und Lazaro treffen in Deutschland

Mit seinem zweiten Saisontor in der deutschen Bundesliga hat Valentino Lazaro am Samstag die Trendwende Hertha Berlins im Spiel gegen den HSV und einen 2:1-Sieg eingeleitet. Für die Hamburger, die zur Pause noch 1:0 führten, nimmt der erstmalige Abstieg damit immer konkretere Formen an. Auch Lazaros ÖFB-Teamkollege Florian Grillitsch traf und holte mit Hoffenheim in Mönchengladbach ein 3:3.