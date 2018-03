Neue Auffahrt Hagenau ist die schlechteste Lösung

Von der Stadt kommend, kann man von der A1 bereits bei Bergheim-West abfahren. An einer Auffahrt Richtung Messe wird seit langem gebastelt. Nun soll eine Schleife in Richtung Maria Plain gebaut werden. „Die denkbar schlechteste Lösung“, so Anrainer: „Da ist ein totaler Verkehrsstillstand vorprogrammiert.“