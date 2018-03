Skitouren-Rennen: Gaudi statt Bestzeit-Jagd

In Mühlbach am Hochkönig fand am Samstag das etwas andere Skitouren-Rennen statt – denn hier ging es eher um die Gaudi, als darum neue Rekordzeiten aufzustellen. Die Bergretter luden bereits zum fünften Mal ein. 640 Sportler folgten dem Ruf und marschierten die 500 Meter von der Scheppal zur Österreich Alm in ihrem ganzen eigenen Tempo hinauf.