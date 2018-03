Fünf Personen bei Unfällen in Salzburg verletzt

Am Abend kam es dann in Radstadt zu einem Unfall. Ein 83-Jähriger, der von Gleiming in Richtung Radstadt unterwegs war, geriet in den Gegenverkehr und prallte in den Wagen einer Pongauerin. Die Frau wurde von einem Arzt versorgt. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er kam ins Krankenhaus Schwarzach.