FPÖ ist erneut ein schlechter Verlierer

Seit 1. März sind die Blauen auf der Suche nach möglichen Fehlern in den Wahllokalen. In E-Mails an die FP-Funktionäre wird gebeten, „Ungereimtheiten und fragwürdige Entscheidungen oder Vorgehensweisen“ an die Landespartei zu melden. Der FPÖ-Wahlkampfleiter mokiert sich im Schreiben auch darüber, dass „wir in vielen Wahllokalen“ keine Beisitzer nominieren durften". Seitens der Wahlbeisitzer anderer Parteien war jedoch zu hören, dass sich die FPÖ grundsätzlich schwertat, Wahlbeisitzer zu finden.