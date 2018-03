Aufklärung und Appell an Eigenverantwortung

Die ÖBB tritt mit der Kampagne an Schulen heran: „In Tirol haben wir im Jahr 2016/17 20 Schulen besucht“, erklärt Herbert Hofer von den ÖBB. „Wir schreiben alle Schulen an, viele nehmen unser Angebot an, etliche aber leider nicht“, so der Pressesprecher.