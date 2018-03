„Es erfordert sehr viel Mut, Nein zu sagen“

Sie beißen in Waschmittel-Tabs als Teil von „Internet-Challenges“, laufen über Bahngleise oder klettern auf Güterzüge – dabei enden jugendliche Mutproben immer wieder tödlich. Erst am Donnerstag verstarb ein 14-jähriger Schüler in Münster, weil er auf einen Stromkasten kletterte und in die 25.000 Volt-Leitung geriet. Aber was steckt hinter der hohen Risikobereitschaft und wie können derartige Unfälle vermieden werden?