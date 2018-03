Tradition statt Liebe: Es wird Rot-Schwarz

Wie geht’s jetzt weiter, nach dieser Verlobung von Rot und Schwarz? In einzelnen Gruppen, aber zumeist in der großen Runde wird verhandelt. Dann steigt am 7. April – wie nur in der „Krone“ bereits zu lesen war – eine Kärnten-Konferenz der SP zur Beschlussfassung eines etwaigen Koalitionsvertrages. Was freilich eine reine Formsache ist. Am 12. April soll sich der Landtag konstituieren und die Landesregierung gewählt werden.