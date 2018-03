Herr Bürgermeister, wie gefährlich ist Wels?

„Krone“: Wie viele Polizisten mehr fordern Sie?

Rabl: Sinnvoll wäre ein Plus von zehn bis 20 Planstellen. Zusätzlich muss die Inspektion von der Roseggerstraße auf den zentraler gelegenen Kaiser-Josef-Platz verlegt werden. Nur so bekommt man den Hotspot besser in den Griff.