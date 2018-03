Ein Klassiker in den Schladminger Tauern

Nach Süden zur Trattenscharte (2408 m) und weiter nach Westen zur Wildlochscharte (2444 m) queren. Nach der Überwindung der beiden Scharten erkennt man bereits den Gipfel des höchsten rein steirischen Berges, der also in kein anderes Bundesland hinüberragt. Über den steilen Rücken nach Norden zum Skidepot am Südostgrat. Weiter geht es ohne die Bretter. Die Besteigung über den felsigen Grat mit anspruchsvoller Kletterei (Dauer etwa 45 Minuten) im II. Schwierigkeitsgrad ist nur bei guten Verhältnissen empfehlenswert.