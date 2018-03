Auszeichnung für „Murer“

Seit Jahren wurde der Eröffnungsfilm der Diagonale nicht mehr so heftig und breit diskutiert wie heuer: In „Murer – Anatomie eines Prozesses“ lässt Regisseur Christian Frosch die Zuseher teilhaben an der Gerichtsverhandlung gegen den Nazi-Funktionär Franz Murer – von seinen Opfern im jüdischen Ghetto wurde er nur „Schlächter von Vilnius“ genannt. Im Jahr 1963 stand er in Graz vor Gericht und wurde trotz erdrückender Beweislast freigesprochen. Nicht nur Ex-Nazis, sondern auch führende VP- und SP-Politiker hatten ihre Hand im Spiel.