Hinterseer mit Triplepack Matchwinner für Bochum

Lukas Hinterseer hat seinem deutschen Zweitliga-Team VfL Bochum einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf ermöglicht. Der Tiroler Fußball-Stürmer erzielte am Samstag beim 3:2-Auswärtserfolg in Sandhausen nach 0:2-Rückstand alle drei Tore (26., 56., 64. Min.). Sein Teamkollege Kevin Stöger spielte durch. Philipp Hosiner trug sich beim 2:2 von Union Berlin gegen Jahn Regensburg in die Schützenliste ein.