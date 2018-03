Simbabwe: Diese Frau ist die erste „Miss Albino“

„Ich will für die Rechte von Kindern mit Albinismus kämpfen“, sagte Gewinnerin Sithembiso Mutukura nach der Miss-Wahl. Zur „Miss Albino Simbabwe“ gekürt zu werden, sei überwältigend, so die 22-jährige Sozialarbeitstudentin. Mutukura stammt aus der Ortschaft Marondera südöstlich der Hauptstadt Harare. Menschen mit Albinismus leben vielerorts in Simbabwe in großer Armut, wie sie erklärt. "Sie können sich keine Sonnencreme leisten" - obwohl diese unabdingbar ist, um die helle Haut zu schützen. Die 22-Jährige will nun Spenden sammeln und Aufklärungsarbeit leisten.