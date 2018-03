Wenn Oma rund um die Uhr Hilfe braucht

Erhöhter Pflegebedarf in der Zukunft

Oberösterreich wird immer älter – und die Zahl der Pflegebedürftigen wird bis zum Jahr 2040 um rund 57 Prozent steigen! Da das Land OÖ keine neuen Heime mehr bauen will, wird das Modell der 24-Stunden-Pflege in Zukunft wohl noch öfter genutzt werden. Schon jetzt schießen Pflegeagenturen aus dem Boden: „Viele haben zuerst ein schlechtes Gewissen, sind dann aber erleichtert, weil sie sehen, dass es dem Patienten gut geht“, weiß etwa Petra Schanzer, Inhaberin der Betreuungsperlen in Leonding.