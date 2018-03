Auto-Rebellin: War es das wert, Frau al-Sharif?

Am 24. Juni 2017 hob der neue saudische Kronprinz das Fahrverbot auf. Ist er für Sie ein Held?

Ja, denn er ist jung und ambitioniert … In diesem einen Jahr ist so viel passiert in Saudi-Arabien! Die Kinos wurden geöffnet, Frauen dürfen Sport machen und Auto fahren, es gibt die erste weibliche Vize-Bürgermeisterin und die Sprecherin von Saudi-Arabien in den USA ist eine Frau, eine Freundin von mir. Aber das Wichtigste: Die Menschen leben nicht mehr in Angst! Ich habe geweint, als ich von seiner Entscheidung erfahren habe. Ich wünschte nur, meine Mutter hätte es noch erleben können, aber sie ist 2016 gestorben.