Bergretterin stürzt bei Übung 60 Meter tief ab

„Sie ist eine bestens durchtrainierte Sportlerin, ist seit einem Jahr bei uns“, berichtet Bergrettungsortsstellenleiter Peter Pangerl. Am Samstag hatte die hauptberufliche Physiotherapeutin das Bewegen in felsigem Gelände trainiert, so Pangerl. Dabei brach ein felsiger Haltegriff, die Bergretter-Anwärterin stürzte ab.