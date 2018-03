Herzog verpasst Sieg um nur eine Hundertstel

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Samstag ihren insgesamt dritten Weltcupsieg nur um eine Hundertstelsekunde verpasst. Die 22-jährige Tirolerin wurde zum Auftakt des Weltcup-Finales in Minsk im ersten von zwei 500-m-Rennen in 38,29 Sekunden hinter der Tschechin Karolina Erbanova Zweite. Für 14.40 Uhr ist noch das Saison-Finale über 1.000 m ebenfalls mit Herzog angesetzt.