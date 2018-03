Auch Vassilakou reist gern - nach Griechenland

Nicht nur Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) jettet gerne um die Welt, auch Maria Vassilakou (Grüne) ist viel unterwegs. Am liebsten zieht es die Wiener Verkehrsstadträtin in ihre alte Heimat Griechenland. 16 Dienstreisen in sechs Jahren waren dorthin geplant, 14 kamen auch zustande.