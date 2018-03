Real Madrid: Einigung mit Bayerns Lewandowski?

Der 29-jährige Stürmer besitzt in München noch einen Vertrag bis 2021. Dass die Bayern-Bosse ihren seit Jahren besten Torjäger ziehen lassen, gilt als eher unwahrscheinlich. Real sieht sich schon seit Längerem nach einem Stürmer um, würde für den Polen wohl tief in die Tasche greifen. Man darf also gespannt sein.