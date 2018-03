Marach muss weiter auf ersten 1000er-Titel warten

„Wir haben am Anfang ein dummes Break gekriegt, aber die haben halt sehr gut gespielt. Sie haben beide unglaublich serviert“, meinte Marach und fügte wegen der glatten Niederlage schmunzelnd hinzu: „Das ist unsere erste Panierung, die wir gekriegt haben, seitdem wir zusammenspielen, aber das kann passieren.“ Die Australian-Open-Sieger werden nun einen Tag in Los Angeles verbringen, ehe es am Sonntag nach Miami geht. Danach steht eine zweiwöchige Pause zum Regenerieren an, ehe die beiden in Monte Carlo wieder antreten. Den Davis Cup in Russland wird Marach also auslassen.