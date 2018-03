Attentäter: Voller Hass und programmiert zum Töten

Auf Familie eingestochen, Bekannten attackiert

Die meiste Zeit des Tages liegt Jafar S. jetzt still auf seinem Bett in einer Psycho-Klinik – und liest im Koran. „Ich will, dass mich Allah liebt“, sagt er zu den Justizbeamten, die ihn bewachen, „denn nur er kann mich beschützen.“ Vor dem Teufel, der hinter ihm her sei, „um mir Böses anzutun“. Ist der 23-jährige Afghane geisteskrank? Oder spielt er bloß den Verrückten – weil er hofft, so einer harten Bestrafung zu entgehen? Am 7. März hat er in Wien-Leopoldstadt vier Menschen schwer verletzt. Eine Tat ohne Motiv, scheinbar. War sie das wirklich?