Kombi: Seidl geht als Sprung-Vierter in die Loipe

Nach einem 141-m-Flug liegt Mario Seidl am Samstag nach dem Springen beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal auf dem vierten Zwischenrang. Der Salzburger geht allerdings hinter drei starken Langläufern in die Loipe (13.45 Uhr): Der Deutsche Fabian Rießle führt mit 31 Sekunden Vorsprung auf Seidl bzw. 21 auf Weltcup-Leader Akito Watabe (JPN) und 25 auf Eero Hirvonen (FIN).