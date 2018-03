Ambrosio nach 10 Jahren Verlobung wieder zu haben!

„Viele wundern sich, dass wir schon so lange verlobt und noch immer nicht verheiratet sind“, erklärte Ambrosio noch 2016 im Interview mit der „Cosmopolitan“. „Das liegt einfach daran, dass wir keine Zeit zum Heiraten finden. Hochzeit hat keine Priorität in unserem Leben. Momentan ist alles perfekt so, wie es ist.“