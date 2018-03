Baumschlager erlitt bei schwerem Crash Wirbelbruch

Raimund Baumschlager hat sich bei seinem Unfall während der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark einen Bruch des ersten Lendenwirbels sowie etliche Prellungen im Rückenbereich zugezogen. Das hat der Rekord-Staatsmeister nach einer Untersuchung im Unfallkrankenhaus Graz am Samstagfrüh mitgeteilt. Baumschlager war Freitagabend in Führung liegend auf der 6. Sonderprüfung verunfallt.