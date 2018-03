Sexskandal um Studentinnenverbindung an US-Uni

Sexskandal an der ehrwürdigen Lehigh-Universität in Pennsylvania: Bei der traditionellen Schnitzeljagd, bei der die Anwärterinnen sowie bereits aufgenommenen „Schwestern“ der Studentinnenverbindung „Alpha Chi Omega‘s Theta Chi“ im Wintersemester immer eine Aufgabenliste abarbeiten müssen, ging es diesmal auch um Drogen, Alkohol und Sex. Nachdem die Liste mit 77 - stellenweise so gar nicht jungendfreien - Punkten publik wurde, entschied die Uni-Leitung, die Verbindung für zwei Jahre vom Universitätsbetrieb auszuschließen.