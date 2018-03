Ex-FBI-Vizedirektor zwei Tage vor Pension gefeuert

Fällt nun um einen Teil seiner Rentenansprüche um

McCabe, der Anfang des Jahres unter dem Druck und mehrerer Attacken Trumps als Vizedirektor des FBI zurückgetreten und seitdem einfacher Agent der Bundespolizei war, sollte an diesem Sonntag an seinem 50. Geburtstag und nach mehr als 20 Jahren beim FBI in Rente gehen. Durch die vorzeitige Entlassung kommt er nicht in den vollständigen Genuss aller Rentenansprüche.