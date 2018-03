Stuttgart dank Gomez-Doppelpack fast gerettet!

Mario Gomez hat dem VfB Stuttgart durch einen Doppelpack fast schon die Rettung in der Deutschen Bundesliga beschert und beste Eigenwerbung vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw betrieben! Im Derby beim SC Freiburg sorgte der 32-Jährige am Freitagabend für den verdienten 2:1-Erfolg und das siebente VfB-Spiel in Folge ohne Niederlage.