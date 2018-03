3:1 in Ried! FC Wacker sprintet vorne auf & davon!

Florian Jamnig mit einem Doppelpack (58./Elfmeter, 78.), seinen Saisontoren neun und zehn, sowie Zlatko Dedic (60.) mit seinem zwölften Saisontreffer fixierten in der Keine Sorgen Arena Innsbrucks siebenten Sieg aus den jüngsten acht Spielen, in denen es keine Niederlage gab. Coach Karl Daxbacher hat also eine angenehme Länderspielpause vor sich, nach der es am 30. März gegen Liefering weitergeht. Ganz anders schaut die Situation für Lassaad Chabbi aus, der in Ried nicht mehr unumstritten ist. Der letzte Sieg liegt mit einem 2:0 gegen den KSV am 17. November 2017 lange zurück. Am Freitag war ein Tor von Julian Wießmeier (49.) zu wenig, beim Abgang gab es vom Publikum Pfiffe.