Minister will mit Technologie Personal-Krise lösen

Da will der Minister mit Digitalisierung gegenlenken: Durch moderne kostengünstige Technik soll das Personal entlastet und mehr Service für die Bürger ermöglicht werden. Vor allem betont Moser: „Das Justiz-Personal muss nicht um seinen Job bangen, im Gegenteil.“ Moser möchte auch Verfahren verkürzen: Dazu seien bereits Gesetzes-Entwürfe in Arbeit. Beispielsweise erwägt der Minister eine Einschränkung bei Beweisanträgen: Die sollen künftig nur mehr bis zur erstinstanzlichen Verurteilung eingebracht werden dürfen – dazu wäre eine Änderung der Strafprozessordnung notwendig. Nicht die einzigen Rechts-Regeln, die Moser ändern will. Denn: „Nur Personal reicht nicht. Die Rechtsvorschriften sollen einfacher werden.“ Derzeit seien sie einfach viel zu kompliziert.