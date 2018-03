Schweizer Skilehrerin (49) von Lawine mitgerissen

Ausgerechnet! Als am Freitag eine zehnköpfige Gruppe, bestehend aus staatlich geprüften Skilehrern, Berg- und Skiführern, im freien Skiraum am Kaunertaler Gletscher unterwegs war, wurde eine Frau von einem Schneebrett 200 Höhenmeter mit in die Tiefe gerissen. Sie hatte Glück im Unglück, überlebte, zog sich lediglich den Bruch des Handgelenkes zu.