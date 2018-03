Hartberg pirscht sich wieder in Richtung Top-3!

Der SC Wiener Neustadt ist im Aufstiegskampf der Ersten Liga zum zweiten Mal nacheinander über ein Remis nicht hinausgekommen! Nach dem Nachtrags-1:1 am Montag gegen den TSV Hartberg trennten sich die Niederösterreicher am Freitag in der 24. Runde auswärts vom Kapfenberger SV torlos. Nutznießer dieses Unentschiedens war der TSV Hartberg, der mit dem 3:1-Sieg bei Blau-Weiß Linz, dem fünften direkten Duell ohne Niederlage in Folge, den ersten Saisonsieg im Frühjahr einfuhr – und sich damit wieder an die Top-3 heranpirschte. Hartberg rückte nämlich bis auf vier Zähler an Rang zwei heran.