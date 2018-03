Graz bekommt mit Stockholm Konkurrenz um 2026

Nach dem positiven Beschluss des Grazer Gemeinderates für eine Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026 wird nun auch Stockholm am 31. März die Absichtserklärung „Letter of Intent“ an das Internationale Olympische Komitee schicken. IOC-Präsident Thomas Bach bestätigte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Aare, dass die Schweden als Sportnation beste Voraussetzungen hätten.