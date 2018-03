IAMX: Mit Musik zum inneren Seelenfrieden

Als ein Workaholic, der du zweifellos bist, arbeitest du wahrscheinlich auch schon an weiteren Songs und hast Ideen für Alben und Konzepte, die in Bälde umgesetzt werden…

Der Drang, immer kreativ zu sein und sich Gedanken zu machen ist der kleine innere Feind, den der Künstler stets mit sich trägt. Wenn ich an einem Album arbeite, dann fühle ich mich meist unstabil. Ich würde gerne nur Instrumentalsongs machen, weil es viel einfacher ist und ich mich leichter darin fallen lassen kann. Wenn ich aber singen muss, mir Dinge überlege und dadurch zu tief in meine Psyche eindringe, kann es schwierig werden. Musik an sich ist so emotional, dass mich sogar hoffnungsfrohe, positive Songideen in eine dunkle Welt beamen können, weil ich dann nicht mehr rauskomme. Das klingt jetzt sehr negativ, aber ich kann es nicht anders umschreiben. An Songs zu tüfteln, macht irrsinnig viel Spaß. Der wirklich harte Teil dieses Jobs ist es dann, die Botschaft anzubringen und irgendwo einen Schnitt zu machen. Was will ich am Ende des Albums sagen und werden die Leute das verstehen und mögen? Diese Selbstzweifel gehen nie weg und irgendwann musst du deinem Bauchgefühl trauen und gewisse Dinge kappen. Andererseits gibt es da diese leise Stimme in deinem Kopf, die dich dazu verleiten will, noch weiter zu experimentieren. Ein Teufelskreis, der aber alle Kreative gleichermaßen betrifft. Ich habe zumindest kein Problem damit, ein Album abzuschließen und zu veröffentlichen. Ich kenne so viele talentierte Menschen, die niemals ein Album rausbringen werden, weil sie zu perfektionistisch veranlagt sind.