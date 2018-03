12 Drittligisten stellen Lizenzantrag für 2. Liga!

Das mittels ÖFB-Beschluss festgelegte Kriterium (maximal drei Aufsteiger pro Regionalliga) kann so allerdings nicht erfüllt werden, will man die 2. Liga dennoch mit 16 Mannschaften spielen. ÖFB-Präsident Leo Windtner hat daher Flexibilität eingefordert und gab sich „sehr zuversichtlich“, dass die neue 2. Liga im Juli in Vollbesetzung startet. „Es wäre für mich wahrscheinlich ein Armutszeugnis, wenn wir mit einem Torso in der zweiten Ebene starten. Wir werden alles tun, dass wir die 2. Liga mit 16 Klubs starten, sonst hätte die Reform von Anfang an eine Delle. Da müssen wir gewisse Flexibilität haben“, erklärte Windtner. In der 2. Liga dürfen nach aktuellem Beschluss maximal drei Amateurmannschaften von Profivereinen teilnehmen. Neben Innsbruck haben sich dafür auch Rapid, Austria und Sturm beworben. Der FC Juniors OÖ, der Kooperationsklub des LASK, gilt analog dem FC Liefering als eigenständiger Verein.