Rundfunkgebühren in Dänemark abgeschafft

Schweiz stimmt für Beibehaltung, FPÖ kämpft für Abschaffung in Österreich

In der Schweiz wurde erst vor Kurzem in einer Volksabstimmung gegen eine Abschaffung der Rundfunkgebühr gestimmt. In Österreich setzt sichdie FPÖ für eine Abschaffung der GIS-Gebühren ein.