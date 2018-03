Tiroler geriet mit linker Hand in eine Kreissäge

Der 40-jährige Einheimische war am Freitag in Hopfgarten im Defereggental in Osttirol mit Arbeiten an einer Kreissäge beschäftigt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann um 11.40 Uhr gerade dabei, Holzlatten zuzuschneiden, als das Unglück passierte. Er geriet wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit mit der linken Hand in das Sägeblatt. Der 40-Jährige wurde nach der ärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.