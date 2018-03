LASK vs. Mattersburg im Duell der Teams der Stunde

„Die Rolle, den Tabellenstand nimmt man nicht in ein Spiel mit. Es geht nur darum, die Mannschaft gut einzustellen.“ Den Schlüsselmoment in der Saison sah Baumgartner in dem 3:0-Auswärtssieg in St. Pölten in der 22. Runde. „Da haben wir den Klassenerhalt zu 99,9 Prozent fixiert. Seit da können wir uns positiven Druck machen. Das ist viel angenehmer, als bis zum Schluss gegen den Abstieg zu spielen“, erinnerte er an die vergangene Saison.