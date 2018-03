St. Pölten muss im NÖ-Derby gegen Admira ran

Sein SKN-Widerpart Oliver Lederer war in den vergangenen Tagen wie schon so oft in dieser Saison damit beschäftigt, den Kickern nach einer Niederlage wieder neuen Mut zu geben. Diesmal galt es ein 0:4 bei der Austria zu verdauen. „Wir haben die Pflicht, uns jede Woche neu aufzurichten“, meinte Lederer. Das zehn Zähler hinter dem WAC liegende Schlusslicht sehnt einen Dreipunkter herbei. „Es wird alles andere als eine leichte Aufgabe, aber wir werden alles daransetzen, um endlich wieder einen Heimsieg zu landen. Wichtig ist einfach, dass wir beginnen, Erfolgserlebnisse einzufahren, auch im Hinblick auf eine etwaige Relegation. Wir werden auf alle Fälle alles in die Waagschale werfen, um dieses Derby zu gewinnen und in die Erfolgsspur zurückzukehren“, versprach Lederer.