Baumann, der Geschichtenerzähler

Dass selbst für Manfred Baumann, der damals inspiriert von Woody Allens und Helmut Newtons Biografien kurzerhand seinen Job als Einzelhandelskaufmann bei Meinl an den Nagel hängte um sich der Fotografie zu widmen, der Schritt in die Selbstständigkeit kein Honigschlecken war, ist kaum zu glauben. Dennoch ließ die große Karriere zunächst auf sich warten, und so kehrte er nach zwei Jahren in Kanada und Amerika wieder nach Österreich zurück.