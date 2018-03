Schock und Trauer nach tödlichem Leichtsinn

In eine Böschung geschleudert

Auf dem Weg zu ihrer Herberge kamen zwei der drei 14-Jährigen nämlich auf die Idee auf eine Trafostation zu klettern. „Auf der fünf Meter hohen Trafobühne dürfte der 14-Jährige zu nahe an die 25-Kilovolt-Leitung geraten sein“, erklärt die Polizei. Der Bub bekam einen Stromschlag und wurde in eine Böschung geschleudert. Er war sofort tot.