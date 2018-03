Kein Kahlschlag bei alten Bauten

Schon die Kriterien, mit denen das private Salzburger Raumplanungsbüro Terra Cognita von Haus zu Haus zog, um die Liste zu erstellen, stieß auf harte Kritik. „Es wurde dabei nämlich nicht auf historische Bausubstanzen geachtet, sondern auf unpassende Baufluchtlinien und auch das Alleinstellungsmerkmal war ausschlaggebend“, so Gemeinderat Christoph Ferch. Wenn ein Gebäude etwa ohne Ebenbild in der näheren Umgebung ist, könnte abgerissen werden. Besteht ein Ensemble, also ähnliche Häuser im Verbund, muss es bestehen bleiben. „Wie kurios diese Denkweise ist, erklärt man am besten am Beispiel der Festung“, so Christoph Ferch: „Folgt man der Logik der privaten Planer, können wir sie abreißen, weil es sie ja nur einmal gibt.“